Стало известно, когда ждать новые MacBook с чипами M2 Pro и M2 Max

В сети появилась информация о том, когда ждать выхода новых MacBook. Об этом пишут в Hypebeast.
Согласно источнику, сведениями поделился инсайдер из Bloomberg Марк Гурман. Ранее уже сообщалось, что до конца 2022 года новых MacBook ждать не стоит, и он подтвердил эти инсайды. Сам же Марк считает, что Apple выпустит ноутбуки в начале 2023 года.
Гурман пишет, что Apple готовит две модели MacBook Pro — с дисплеем 14 и 16 дюймов. Они сохранят дизайн 2021 года и будут оснащены вариациями SoC Silicon M2 — предположительно, M2 Pro и M2 Max. Инсайдер ожидает, что ноутбуки представят в первой половине марта, поскольку Apple никогда не выпускает новые продукты зимой; кроме того, в прошлом марте был представлен Mac Studio.
Любопытно, что больше нет никакой информации о MacBook Air 15’’, о котором ранее неоднократно упоминалось. По более ранним слухам, увеличенный ультрабук должен был выйти как раз в ноябре 2022 года. Возможно, Apple отложила разработку Air 15 до «лучших времен».
Если вы подумываете купить MacBook Air, но не знаете, какой именно выбрать — с чипом M1 или M2 — то ранее я подробно сравнил эти две модели и описал все плюсы и минусы.
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