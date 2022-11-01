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Как увеличить автономность Apple Watch? Включите эти две настройки

Олег

Watch


В сентябре компания Apple представила несколько новых ОС для своих девайсов. Среди них — watchOS 9, которая почти не привлекла внимания и стала «проходным» обновлением в глазах многих пользователей. А зря.

Новая watchOS 9 поддерживает все модели Apple Watch, начиная с Series 4 и новее. Главная фишка этой прошивки — совершенно новый режим энергосбережения, который не так сильно урезает возможности часов, при этом существенно продлевая их автономность. А для самых новых моделей этих режимов стало целых два!

Чтобы включить энергосбережение:
  • Обновите Apple Watch до watchOS 9
  • Опустите верхнюю «шторку», проведя сверху вниз по дисплею часов
  • Нажмите на процент заряда аккумулятора
  • Включите тумблер режима энергосбережения
  • Выберите, на какое время его активировать.
Watch

В режиме энергосбережения отключены следующие функции Apple Watch:
  • Always-on Display
  • Фоновые измерения пульсометра
  • Фоновые измерения кислорода в крови
  • Автоматическое начало тренировок
  • Wi-Fi и сотовая связь (когда iPhone не рядом)
  • Уведомления могут приходить с задержкой.

Для владельцев самых новых Apple Watch SE-2, Series 8 и Ultra имеется еще один способ увеличить автономность.
  • Обновите часы до watchOS 9
  • Откройте на часах «Настройки»
  • Найдите пункт «Тренировка»
  • Включите режим низкого энергопотребления на этой странице
  • Ниже включите «Меньше показаний GPS и сердечного ритма».
Watch

Теперь часы будут реже связываться со спутниками и использовать датчики здоровья, а следовательно дольше проживут от одного заряда.

Apple советует включить оба этих режима энергосбережения, чтобы получить от Watch максимальную автономность. 

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Источник:
9to5Mac
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