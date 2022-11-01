Как увеличить автономность Apple Watch? Включите эти две настройки

Обновите Apple Watch до watchOS 9

Опустите верхнюю «шторку», проведя сверху вниз по дисплею часов

Нажмите на процент заряда аккумулятора

Включите тумблер режима энергосбережения

Выберите, на какое время его активировать.

Always-on Display

Фоновые измерения пульсометра

Фоновые измерения кислорода в крови

Автоматическое начало тренировок

Wi-Fi и сотовая связь (когда iPhone не рядом)

Уведомления могут приходить с задержкой.

Обновите часы до watchOS 9

Откройте на часах «Настройки»

Найдите пункт «Тренировка»

Включите режим низкого энергопотребления на этой странице

Ниже включите «Меньше показаний GPS и сердечного ритма».

В сентябре компания Apple представила несколько новых ОС для своих девайсов. Среди них — watchOS 9, которая почти не привлекла внимания и стала «проходным» обновлением в глазах многих пользователей. А зря.Новая watchOS 9 поддерживает все модели Apple Watch, начиная с Series 4 и новее. Главная фишка этой прошивки — совершенно новый режим энергосбережения, который не так сильно урезает возможности часов, при этом существенно продлевая их автономность. А для самых новых моделей этих режимов стало целых два!Теперь часы будут реже связываться со спутниками и использовать датчики здоровья, а следовательно дольше проживут от одного заряда.Apple советует включить оба этих режима энергосбережения, чтобы получить от Watch максимальную автономность.