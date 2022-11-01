Как увеличить автономность Apple Watch? Включите эти две настройки

В сентябре компания Apple представила несколько новых ОС для своих девайсов. Среди них — watchOS 9, которая почти не привлекла внимания и стала «проходным» обновлением в глазах многих пользователей. А зря.
Новая watchOS 9 поддерживает все модели Apple Watch, начиная с Series 4 и новее. Главная фишка этой прошивки — совершенно новый режим энергосбережения, который не так сильно урезает возможности часов, при этом существенно продлевая их автономность. А для самых новых моделей этих режимов стало целых два!
Чтобы включить энергосбережение:
- Обновите Apple Watch до watchOS 9
- Опустите верхнюю «шторку», проведя сверху вниз по дисплею часов
- Нажмите на процент заряда аккумулятора
- Включите тумблер режима энергосбережения
- Выберите, на какое время его активировать.
В режиме энергосбережения отключены следующие функции Apple Watch:
- Always-on Display
- Фоновые измерения пульсометра
- Фоновые измерения кислорода в крови
- Автоматическое начало тренировок
- Wi-Fi и сотовая связь (когда iPhone не рядом)
- Уведомления могут приходить с задержкой.
Для владельцев самых новых Apple Watch SE-2, Series 8 и Ultra имеется еще один способ увеличить автономность.
- Обновите часы до watchOS 9
- Откройте на часах «Настройки»
- Найдите пункт «Тренировка»
- Включите режим низкого энергопотребления на этой странице
- Ниже включите «Меньше показаний GPS и сердечного ритма».
Теперь часы будут реже связываться со спутниками и использовать датчики здоровья, а следовательно дольше проживут от одного заряда.
Apple советует включить оба этих режима энергосбережения, чтобы получить от Watch максимальную автономность.
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