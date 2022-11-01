Apple Винтаж

Первый iMac с Retina-экраном скоро признают старьём

Фархад

iMac Retina 5K 2014


Компания Apple планирует пополнить список «винтажных» устройств сразу несколькими поколениями iMac в конце ноября.

Портал MacRumors получил в своё распоряжение служебную записку, направленную сотрудникам сервисных центров, в которой перечислены все модели iMac 2013 и 2014 годов, включая первый моноблок с дисплеем Retina 5K.

Apple представила свой первый настольный компьютер с 27-дюймовым Retina-дисплеем в октябре 2014 года. По сравнению с предшественником он предлагал огромный скачок в разрешении экрана — с 2560×1440 пикселей до 5120×2880, а также улучшения контрастности, точности цветопередачи и углов обзора. Из коробки он работал на OS X 10.10 Yosemite, а последней официально поддерживаемой системой является macOS Big Sur.

Всего в список вышедших из эксплуатации продуктов Apple войдут 4 модели:
  • iMac (21,5 дюйм, конец 2013 г.)
  • iMac (27 дюймов, конец 2013 г.)
  • iMac (21,5 дюйм, середина 2014 г.)
  • iMac (27 дюймов, конец 2014 г.)

Кстати, это последние модели iMac, которые можно было использовать в качестве мониторов для MacBook с помощью функции Target Display Mode.

В категорию «винтажных» попадают те устройства Apple, которые компания сняла с продажи более 7 лет назад, а авторизованные сервисные центры берутся за ремонт таких гаджетов только при наличии комплектующих.

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Источник:
MacRumors
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