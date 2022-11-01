Первый iMac с Retina-экраном скоро признают старьём

iMac (21,5 дюйм, конец 2013 г.)

iMac (27 дюймов, конец 2013 г.)

iMac (21,5 дюйм, середина 2014 г.)

iMac (27 дюймов, конец 2014 г.)

Компания Apple планирует пополнить список «винтажных» устройств сразу несколькими поколениями iMac в конце ноября.Портал MacRumors получил в своё распоряжение служебную записку, направленную сотрудникам сервисных центров, в которой перечислены все модели iMac 2013 и 2014 годов, включая первый моноблок с дисплеем Retina 5K.Apple представила свой первый настольный компьютер с 27-дюймовым Retina-дисплеем в октябре 2014 года. По сравнению с предшественником он предлагал огромный скачок в разрешении экрана — с 2560×1440 пикселей до 5120×2880, а также улучшения контрастности, точности цветопередачи и углов обзора. Из коробки он работал на OS X 10.10 Yosemite, а последней официально поддерживаемой системой является macOS Big Sur.Всего в список вышедших из эксплуатации продуктов Apple войдут 4 модели:Кстати, это последние модели iMac, которые можно было использовать в качестве мониторов для MacBook с помощью функции Target Display Mode.В категорию «винтажных» попадают те устройства Apple, которые компания сняла с продажи более 7 лет назад, а авторизованные сервисные центры берутся за ремонт таких гаджетов только при наличии комплектующих.