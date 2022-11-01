Первый iMac с Retina-экраном скоро признают старьём

Компания Apple планирует пополнить список «винтажных» устройств сразу несколькими поколениями iMac в конце ноября.
Портал MacRumors получил в своё распоряжение служебную записку, направленную сотрудникам сервисных центров, в которой перечислены все модели iMac 2013 и 2014 годов, включая первый моноблок с дисплеем Retina 5K.
Apple представила свой первый настольный компьютер с 27-дюймовым Retina-дисплеем в октябре 2014 года. По сравнению с предшественником он предлагал огромный скачок в разрешении экрана — с 2560×1440 пикселей до 5120×2880, а также улучшения контрастности, точности цветопередачи и углов обзора. Из коробки он работал на OS X 10.10 Yosemite, а последней официально поддерживаемой системой является macOS Big Sur.
Всего в список вышедших из эксплуатации продуктов Apple войдут 4 модели:
- iMac (21,5 дюйм, конец 2013 г.)
- iMac (27 дюймов, конец 2013 г.)
- iMac (21,5 дюйм, середина 2014 г.)
- iMac (27 дюймов, конец 2014 г.)
Кстати, это последние модели iMac, которые можно было использовать в качестве мониторов для MacBook с помощью функции Target Display Mode.
В категорию «винтажных» попадают те устройства Apple, которые компания сняла с продажи более 7 лет назад, а авторизованные сервисные центры берутся за ремонт таких гаджетов только при наличии комплектующих.
А новые наушники и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides