Официальная дата презентации Nothing Phone (2a) подтверждена

Фархад
Ничего

Стартап Карла Пея Nothing наконец-то прервал молчание и назвал дату анонса бюджетного смартфона Nothing Phone (2a).

Полноценный ивент состоится уже 5 марта, а судя по тизеру, смартфон всё-таки получат дизайн с пятачком на задней панели, а не стандартное расположение камерного блока.

Ничего

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Этот же дизайн подтвердили производители чехлов — на утёкших в сеть фотографиях мы видим горизонтальный вырез под камеры по центру задней панели, почти как в Pixel 8. Единственное, что немного настораживает — отсутствие вырезов под светодиодную подсветку Glyph.

Ничего

Ожидается, что Nothing Phone (2a) получит чипсет MediaTek Dimensity 7200, камеру на 50 Мп, AMOLED-дисплей и стартовую цену в 400 евро.
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Источник:
Nothing
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Комментарии

Mers
+4879
Mers
Получается, что первый дизайн пойдет в массы? Он еще хуже, чем второй🥴
Вчера в 17:09
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