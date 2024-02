Официальная дата презентации Nothing Phone (2a) подтверждена

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.



Стартап Карла Пея Nothing наконец-то прервал молчание и назвал дату анонса бюджетного смартфона Nothing Phone (2a).Полноценный ивент состоится уже 5 марта, а судя по тизеру, смартфон всё-таки получат дизайн с пятачком на задней панели, а не стандартное расположение камерного блока.Этот же дизайн подтвердили производители чехлов — на утёкших в сеть фотографиях мы видим горизонтальный вырез под камеры по центру задней панели, почти как в Pixel 8. Единственное, что немного настораживает — отсутствие вырезов под светодиодную подсветку Glyph.Ожидается, что Nothing Phone (2a) получит чипсет MediaTek Dimensity 7200, камеру на 50 Мп, AMOLED-дисплей и стартовую цену в 400 евро.