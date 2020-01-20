Galaxy Z Flip

11 февраля Samsung представит несколько флагманов из линейки Galaxy S20, а также складной смартфон совершенно нового форм-фактора Galaxy Z Flip. Характеристики Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra стали известны в конце прошедшей недели, а теперь мы узнали ключевые параметры другой новинки.

Galaxy Z Flip получит 12-мегапиксельную основную камеру (также ходят слухи о 108-мегапиксельной), 10-мегапиксельную селфи-камеру и аккумулятор с ёмкостью в пределах 3300-3500 мАч. Объём встроенной памяти — 256 гигабайт.

Диагональ складного экрана в полностью раскрытом виде составляет 6,7 дюйма, а на задней части корпуса размещён однодюймовый экран, предназначенный для показа времени и уведомлений. Главный экран покрыт очень тонким стеклом, выдерживающим многократные сгибания, а сверху на него для дополнительной защиты наклеена защитная полимерная плёнка.

Galaxy Z Flip

Сколько будет стоить Galaxy Z Flip, пока неизвестно, но инсайдеры сходятся во мнении, что Samsung собирается продавать этот смартфон не дороже тысячи долларов. Некоторые считают, что цена может быть ещё ниже — до 800 долларов. Его целевой аудиторией станут молодые модницы, которые увидят в нём схожесть с пудреницей и будут воспринимать его как стильный аксессуар.

Ранее компания Samsung разместила на YouTube тизерный ролик, в котором показано её видение складных смартфонов. Одно из устройств — уже продающийся Galaxy Fold, а второе — готовящийся к выпуску Galaxy Z Flip. Несмотря на общую концепцию и схожие технологии, эти смартфоны сильно отличаются друг от друга: первый относительно толстый и в раскрытом виде превращается в подобие планшета, а второй миниатюрный и концептуально напоминает раскладушки, популярные в середине нулевых годов.



В Южной Корее будут продаваться варианты Galaxy Z Flip в эксклюзивных цветах: синий, красный и розовый. На международном рынке этот смартфон поступит в продажу только в чёрном и фиолетовом цветах.

Нечто похожее на Galaxy Z Flip готовит принадлежащий компании Lenovo бренд Motorola. Его складной смартфон Moto Razr уже был представлен, но старт его продаж отложен на неопределённый срок.



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Источник:

PhoneArena PhoneArena

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