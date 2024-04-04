One UI 6.1 убивает экраны Samsung Galaxy S23

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На прошлой неделе компания Samsung выпустила долгожданное обновление One UI 6.1 для серии Galaxy S23, но что-то пошло не так.Владельцы Galaxy S23, S23+ и S23 Ultra начали жаловаться на проблемы с медленной зарядкой, перегревом и неработающими экранами после обновления до One UI 6.1.В сообщениях на форуме Samsung пользователи утверждают, что сенсор экрана перестал реагировать на касания после установки ПО. При этом Galaxy S23 Ultra продолжает распознавать ввод стилусом S Pen. Некоторые владельцы признались, что до этого меняли экраны в неофициальных сервисных центрах. Однако другие заявили, что не ремонтировали свои смартфоны.Перегрузка эту проблему не устраняет. Единственное решение, которое предлагает Samsung — нужно обновить приложение Google. Для этого перейдите в Play Store, коснитесь значка профиля, выберите «Управление приложениями и устройством» > «Обновить всё». Затем очистите данные приложения Google, перейдя в «Настройки» > «Приложения» > «Google» > «Хранилище» и нажмите «Очистить данные».