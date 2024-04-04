One UI 6.1 убивает экраны Samsung Galaxy S23

На прошлой неделе компания Samsung выпустила долгожданное обновление One UI 6.1 для серии Galaxy S23, но что-то пошло не так.
Владельцы Galaxy S23, S23+ и S23 Ultra начали жаловаться на проблемы с медленной зарядкой, перегревом и неработающими экранами после обновления до One UI 6.1.
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В сообщениях на форуме Samsung пользователи утверждают, что сенсор экрана перестал реагировать на касания после установки ПО. При этом Galaxy S23 Ultra продолжает распознавать ввод стилусом S Pen. Некоторые владельцы признались, что до этого меняли экраны в неофициальных сервисных центрах. Однако другие заявили, что не ремонтировали свои смартфоны.
Перегрузка эту проблему не устраняет. Единственное решение, которое предлагает Samsung — нужно обновить приложение Google. Для этого перейдите в Play Store, коснитесь значка профиля, выберите «Управление приложениями и устройством» > «Обновить всё». Затем очистите данные приложения Google, перейдя в «Настройки» > «Приложения» > «Google» > «Хранилище» и нажмите «Очистить данные».