Samsung Galaxy Z Fold 6 станет очень широким. Причём в сложенном виде

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Авторитетный инсайдер под ником Ice Universe поделился интересными подробностями о будущем складном флагмане, который Samsung выпустит уже этим летом.По данным источника, Galaxy Z Fold 6 будет построен на базе одного из прототипов, который в прошлом году Samsung показывала журналистам и блогерам. Девайс станет шире своего предшественника, а соотношение сторон внешнего экрана изменится с 23,1:9 на 22:9. Для сравнения, соотношение сторон экрана Galaxy S24 Ultra — 19,5:9.Предполагается, что более широкий внешний экран негативно повлияет на общую эргономику устройства. Инсайдеры утверждают, что в этом поколении нас ждёт масштабный редизайн линейки Galaxy Fold, поэтому ждём новинок с нетерпением.