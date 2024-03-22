Samsung наконец-то перешла на «плавные» обновления для смартфонов Galaxy

Фархад
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Компания Samsung впервые предоставила пользователям смартфонов Galaxy функцию бесшовного обновления ОС Android, которую Google запустила ещё 8 лет назад.

Galaxy A55 — стал первым смартфоном бренда, который получил бесшовную прошивку. Вероятно, в ближайшее время такой тип обновлений распространится и на другие устройства Galaxy.

Бесшовные обновления устанавливаются в дополнительный системный раздел вместо основного, а после перезагрузки девайса система загружается из этого раздела. Процесс смены разделов повторяется с каждым новым обновлением ПО.

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В меню обновление ПО выглядит следующим образом: теперь индикатор статуса разделён на две части — «Загрузка и установка…» и «Проверка».

В отличие от обычных обновлений, бесшовные не занимают по несколько минут на установку всех пакетов после перезагрузки. Пользователи могут сразу же начинать пользоваться своими устройствами.
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Источник:
SamMobile
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