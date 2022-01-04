Meet the two stunning color variants of the #OnePlus10Pro - Volcanic Black and Emerald Forest. Which is your favorite? — OnePlus (@oneplus) January 4, 2022

11 января намечен официальный анонс OnePlus 10 Pro, но уже сейчас китайский бренд поделился рендерами флагмана и раскрыл его характеристики.Согласно изображениям, задняя часть смартфона содержит большой модуль камеры с тремя объективами и вспышкой. Основной датчик с разрешением 48 МП, сверхширокоугольный — 50 МП и телеобъектив на 8 МП с трехкратным оптическим зумом. Фронтальная камера рассчитана на 32 МП. Слева от модуля красуется название шведского бренда «Hasselbland».Если верить утечкам, OnePlus 10 Pro получит изогнутый 6,7 дюймовый дисплей с разрешением 3216х1440 и частотой обновления 120 Гц. Сканер отпечатка будет помещен под экран. Смартфон оснастят новейшим процессором Snapdragon 8 Gen 1. Из коробки устройство будет работать на Android 12 с оболочкой Color OS 12.1. Автономность обеспечит аккумулятор с ёмкостью 5000 мАч. Не обошлось без поддержки проводной зарядки на 80Вт и беспроводной — на 50 Вт.Что касается оперативной памяти, то новинка будет поставляться в трех вариантах 8/128 Гб, 12/128 Гб и 12/256 Гб. За качественный звук отвечают стереодинамики, модуль NFC присутствует. Так же известно, что смартфон будет доступен в черном, зеленом и по некоторым слухам — белом вариантах. Остается дождаться официальной презентации и цены.