2021 год небогат на инновации в индустрии смартфонов. В 2018 году Huawei P20 Pro выводил на новый уровень ночную съемку, в 2019-м Huawei P30 Pro удивлял перископическим зумом, а в 2020-м iPhone 12 Pro Max впечатлил стабилизацией со сдвигом матрицы. В 2017-м iPhone X положил начало всемирному тренду на челку под фронтальную камеру, в 2018-м появился О-образный вырез, а в 2019-м складные смартфоны.

В уходящем году не вспомнить настолько значимых событий. И тем не менее, достойных смартфонов найдется. Ниже — пять лучших моделей в этом году.

Лучший флагман — iPhone 13 Pro Max (полный обзор)

Apple взяла ключевые технологии из прошлогоднего 12 Pro Max, и этого оказалось достаточно, чтобы выпустить бескомпромиссный фотофлагман в 2021 году. Пиксели увеличенного размера, чтобы пропускать больше света, оптическая стабилизация со сдвигом матрицы, видеосъемка в HDR, безупречный ультраширокоугольный модуль — все это сочетают в себе камеры iPhone 13 Pro и 13 Pro Max.

Отдельного внимания достойна ночная съемка. В 2021 году все смартфоны научились снимать в условиях недостаточной освещенности, только обрабатываются они по-разному. На смартфоне Apple они максимально естественные. Кажется, это наиболее оптимальный вариант, чтобы получить эффектное ночное фото.

Инновация года — Huawei P50 Pro

iPhone 13 Pro Max — лучший фотофлагман года благодаря универсальности, смартфон от Huawei же имеет все шансы вывести мобильную фотографию на новый уровень. Визуально он выделяется гигантской тыльной камерой. Это объясняется технически.

В камере устройства стоит сенсор Sony IMX800 с диагональю один видиконовский дюйм (2/3 от обычного дюйма, то есть 16,93 мм), это самый большой размер среди актуальных смартфонов. Камеры таких габаритов соизмеримы с матрицами компактных камер или даже «зеркалок».

Сенсор большого размера позволяет увеличить качество снимков. Например, увеличенные пиксели станут собирать больше света, это позволит меньше повышать уровень светочувствительности (ISO), и как результат на снимке будет меньше шумов. Эта разработка позволит вывести мобильную фотографию в условиях нехватка света на новый уровень — такая камера лучше приспособлена к съемкам при таких сценариях на аппаратном уровне.

Потенциально самый популярный — Samsung Galaxy A52 (полный обзор)

Средняя цена смартфона в России в первом полугодии 2021 года выросла на 43—44 % до 23 700 рублей. Логично, что и самая популярная серия смартфонов Samsung поднялась в цене вместе с покупательской способностью. A50 и A51 становились самыми популярными смартфонами в России, у A52 тоже есть шансы.

У этого смартфона четыре модуля камеры, разрешение — 64+12+5+5 МП. По характеристикам, фишка камеры — оптическая стабилизация. Ее наличие у устройства за 25-35 тысяч рублей — редкость, норма — у устройств ценой от 45 тысяч рублей. С ней качество видео повышается. Картинка трясется меньше, мелкие детали в кадре видны четче.

Galaxy A52 также удивляет экраном. Тут стоит AMOLED-матрица с частотой обновления 90 Гц и яркостью 800 нит. С первым параметром экран получает эффектную цветопередачу, со вторым бОльшую плавность, с третьим он оказывается одним из ярких на рынке. В смартфоне стоит процессор Snapdragon 720G. Это предфлагманский чип. Он же стоит в realme 6 Pro, удивившем высокой производительностью. В Galaxy A52 он также не подвел. Мы запустили PUBG Mobile и Call of Duty Mobile, обе игры запустились на высоких настройках графики, в процессе не возникало проблем с частотой кадров в секунду, а корпус не перегревался.

Лучший полуфлагман — Honor 50 (полный обзор)

Новинка компании, с которой она вернула себе Google-сервисы. Это нововведение делает телефон более универсальным и удобным. Впрочем, у него есть и более заметные плюсы.

Смартфон выделяется камерой. Всего их четыре, разрешение — 108+8+2+2 МП. Это основной модуль, ультраширокоугольный, сенсор для анализа глубины резкости и создания эффекта боке, а также макро-модуль для съемки мелких объектов вблизи.

Главный плюс камеры — основной модуль с разрешением 108 МП. Можно сделать крупный пейзажный кадр, а затем всячески кадрировать его без потери детализации. При его наличии смартфон выдает качественный результат и с точки зрения других параметров: высокая резкость и минимум шумов при ночной съемке, качественное выравнивание пропорций при съемке с ультраширокоугольного модуля, интересные режимы фото- и видеосъемки.

Производительность на уровне ценового уровня. Смартфон оснащен процессором Snapdragon 778G. Это предфлагманский чип, и тем не менее, он запускает игры и приложения без ограничений — любые и на максимальных настройках.

Памяти компания тоже не пожалела. Есть три комплектации смартфона — 6+128 ГБ, 8+128 ГБ и 8+256 ГБ. 6 ГБ — минимум для Android-смартфона, чтобы комфортно им пользоваться. Это позволяет одновременно запускать два ресурсоемкий приложения, например, игру и браузер. В общем, универсальный телефон без программных ограничений и с отличной камерой.

Лучший доступный смартфон — realme 8i (полный обзор)

Представьте, что вы купили смартфон за 15 тысяч рублей, а он запускает требовательные игры на максимальных настройках графики и в процессе не перегревается и не лагает. Это реальность — realme 8i так воспроизводит PUBG: Mobile, Call of Duty: Mobile, Asphalt 9 и другие требовательные мобильные игры.

За производительность отвечает процессор Helio G96. В Antutu он набирает 350 тысяч баллов. Для сравнения, его ближайший конкурент — Redmi Note 10 с 240 тысяч баллов. По производительности он с отрывом впереди конкурентов за ту же цену.

Другая его особенность — частота обновления экрана 120 Гц. Это самое высокое значение в его ценовой категории — для сравнения, у Redmi 10 и Samsung Galaxy A32 90 Гц, у Galaxy A22 и Redmi Note 10 — 60 Гц. Камера неплохая. Ее главный плюс — разрешение 50 МП. У главного модуля Оно позволяет получать снимки большего размера. Это дает возможность кадрировать их на постобработке без потери качества. Удобно: сделал снимок и обрезал лишние элементы.





