 
Группа «М.Видео-Эльдорадо» составила рейтинг наиболее популярных у россиян брендов и моделей смартфонов за 2021 год. Десятый год подряд лидером по объёму штучных продаж в России остаётся Samsung. Второе место впервые занимает Xiaomi (включая бренд Poco), а на третьей строчке оказалась компания Apple. В пятёрку ведущих производителей также вошли realme и Honor.

С учётом текущего уровня продаж на российском рынке бестселлером среди моделей смартфонов в этом году станет Xiaomi Redmi 9A (32 Гб). В рейтинг также входят iPhone 11 (128 Гб), Samsung Galaxy A12 (32 и 64 Гб) и Xiaomi Redmi 9 (64 Гб).

По совокупному объёму продаж самой продаваемой является линейка Samsung Galaxy A12. В денежном выражении в топ-5 оказались только устройства Apple: iPhone 11 (128 и 64 Гб), iPhone 12 (128 Гб), iPhone 12 Pro Max (256 Гб) и iPhone 12 Pro (128 Гб).

Рынок смартфонов в России за 11 месяцев 2021 года показал рост примерно на 27%. В натуральном выражении продажи на российском рынке могут составить порядка 30-31 млн штук, чуть ниже 2020 года, но на уровне 2019 года. Наиболее высокую динамику показывают смартфоны выше 50 000 рублей — продажи на конец могут вырасти год к году на 70% в штуках и 75% в деньгах.



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