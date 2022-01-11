Сегодня OnePlus 10 Pro был официально представлен в Китае. Новый флагман значительно превосходит своего предшественника по ряду параметров. Новейший процессор от Qualcomm, более быстрая зарядка и возможность управления частотой дисплея, не все его преимущества.
Характеристики OnePlus 10 Pro:
- Габариты 163×73,9×8,55 мм
- Дисплей LTPO 2.0 AMOLED с 6,7 диагональю, разрешением 3216×1440 и адаптивной частотой от 1Гц до 120Гц
- Процессор Snapdragon 8 Gen 1
- Оперативная память 8Гб или 12Гб
- Накопитель 128Гб или 256Гб
- Селфи-камера 32Мп
- Основная камера 48Мп
- Широкоформатная камера 50Мп
- Телевик 8Мп с возможностью 3-х кратного зума
- Аккумулятор 5000мАч
- Зарядка проводная — 80Вт, беспроводная — 50Вт
- Оболочка Android 12 с оболочкой Color OS12.1
- Связь USB 3.1 Type-C, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.2, GPS, LTE, 5G, NFC
Смартфон OnePlus 10 Pro представлен в двух вариантах — черном и зеленом. Цена за базовую версию 8 ГБ / 128 ГБ, составляет 737 долларов или 55 тысяч рублей. Старшая модель на 12 ГБ/256 ГБ обойдется в 831 долларов или 62 тысячи рублей.
На данный момент о появлении глобальной версии ничего неизвестно. По слухам 10 Pro появится за пределами Китая уже этой весной и будет работать под управлением оболочки OxigenOS.
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