Сегодня OnePlus 10 Pro был официально представлен в Китае. Новый флагман значительно превосходит своего предшественника по ряду параметров. Новейший процессор от Qualcomm, более быстрая зарядка и возможность управления частотой дисплея, не все его преимущества.

Смартфон OnePlus 10 Pro представлен в двух вариантах — черном и зеленом. Цена за базовую версию 8 ГБ / 128 ГБ, составляет 737 долларов или 55 тысяч рублей. Старшая модель на 12 ГБ/256 ГБ обойдется в 831 долларов или 62 тысячи рублей.На данный момент о появлении глобальной версии ничего неизвестно. По слухам 10 Pro появится за пределами Китая уже этой весной и будет работать под управлением оболочки OxigenOS.