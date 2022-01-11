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Сегодня OnePlus 10 Pro был официально представлен в Китае. Новый флагман значительно превосходит своего предшественника по ряду параметров. Новейший процессор от Qualcomm, более быстрая зарядка и возможность управления частотой дисплея, не все его преимущества.

Характеристики OnePlus 10 Pro: 

  • Габариты 163×73,9×8,55 мм
  • Дисплей LTPO 2.0 AMOLED с 6,7 диагональю, разрешением 3216×1440 и адаптивной частотой от 1Гц до 120Гц
  • Процессор Snapdragon 8 Gen 1
  • Оперативная память 8Гб или 12Гб
  • Накопитель 128Гб или 256Гб
  • Селфи-камера 32Мп
  • Основная камера 48Мп
  • Широкоформатная камера 50Мп
  • Телевик 8Мп с возможностью 3-х кратного зума
  • Аккумулятор 5000мАч 
  • Зарядка проводная — 80Вт, беспроводная — 50Вт
  • Оболочка Android 12 с оболочкой Color OS12.1
  • Связь USB 3.1 Type-C, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.2, GPS, LTE, 5G, NFC


Смартфон OnePlus 10 Pro представлен в двух вариантах — черном и зеленом. Цена за базовую версию 8 ГБ / 128 ГБ, составляет 737 долларов или 55 тысяч рублей. Старшая модель на 12 ГБ/256 ГБ обойдется в 831 долларов или 62 тысячи рублей.

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На данный момент о появлении глобальной версии ничего неизвестно. По слухам 10 Pro появится за пределами Китая уже этой весной и будет работать под управлением оболочки OxigenOS.


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Источник:

GSMArena GSMArena

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