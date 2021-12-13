



Компания OnePlus начала обновлять некоторые модели смартфонов до OxygenOS 12 на базе Android 12, но далеко не все пользователи оказались довольны обновлением. Некоторым из них пришлось откатываться к предыдущей версии прошивки.



Проблема в том, что в OxygenOS 12 содержатся ограничения, из-за которых некорректно работает приложение «Google Камера». Оно официально недоступно на смартфонах OnePlus, однако энтузиасты выпускают порты, которые можно устанавливать на разные модели.



Инженеры OnePlus оставили «Google Камере» доступ только к главному сенсору основной камеры и к фронтальной камере, а все остальные сенсоры были «отрезаны» от неё. В результате невозможно задействовать ультраширокоугольный модуль, макрокамеру и телевик. То же самое произошло ранее со смартфонами Oppo (а известно, что Oppo и OnePlus входят в холдинг BBK).



От вспомогательных сенсоров камеры отрезаны вообще любые сторонние приложения (кроме стоковой камеры OnePlus), поэтому их не получится задействовать в камерах, скачанных из Play Маркета, даже если раньше они работали корректно.



Разработчики портированных версии «Google Камеры» советуют обладателям смартфонов OnePlus воздержаться от установки OxygenOS 12, если они хотят продолжить пользоваться этим приложением или другими сторонними камерами. Вряд ли получится обойти ограничения, установленные в новой прошивке, поэтому с большой вероятностью порт «Google Камеры» больше не будет работать на смартфонах OnePlus.







