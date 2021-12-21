



Пару недель назад компания OnePlus выпустила обновление OxygenOS 12 на базе Android 12 для смартфонов линейки OnePlus 9. Пользователи обнаружили в нём неприятную особенность: сторонние приложения камеры (в том числе порт «Google Камеры») лишались доступа к вспомогательным фотомодулям. Для многих это стало поводом отказаться от установки обновления, а на форуме OnePlus стали появляться многочисленные жалобы с просьбой убрать ограничения.



Компания OnePlus прислушалась к пожеланиям и отозвала обновление OxygenOS 12. Оно будет доработано и выпущено заново. По словам представителей OnePlus, ограничение доступа к вспомогательным фотомодулям у сторонних приложений — это не осознанное решение, а баг. Обновлённая оболочка будет выпущена, когда проблему устранят. Те смартфоны, которые уже обновились до OxygenOS 12, получат «заплатку», возвращающую сторонним камерам доступ ко всем фотомодулям устройства.



Примечательно, что такой же «баг» содержится в обновлённой версии ColorOS на смартфонах Oppo, но производитель не спешит устранять его. OnePlus и Oppo принадлежат холдингу BBK и с недавних пор используют общую базу программного кода, что упрощает развитие и обновление оболочек OxygenOS и ColorOS.







