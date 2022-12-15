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OnePlus 10T получит специальное издание для фанатов Marvel

Артем
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Официально OnePlus 10T Marvel Edition Box ожидается в период с 17 по 19 декабря, но все элементы комплекта уже появились на индийском сайте Shop Disney.

Согласно изображениям издание содержит несколько аксессуаров, выполненных в супергеройской стилистике. OnePlus 10T будет упакован в коробку с символикой «Мстителей». Кроме смартфона в комплект войдут — попсокет в виде щита Капитана Америки, подставка с маской Черной Пантеры и защитный чехол в виде костюма Железного человека. 

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Сам смартфон получит версию с 16 ГБ оперативной и 256 встроенной памяти и выполнен в черном цвете Moonstone.В комплект также войдет зарядное устройство SuperVOOC мощностью 160 Вт, кабель USB Type-C, дополнительный защитный чехол и булавка лотка под SIM-карты.
Предположительно цена OnePlus 10T Marvel Edition Box составит 680 долларов (как и стандартная версия) в индийском Shop Disney и может быть выпущен ограниченным тиражом.

Появится ли издание на других рынках — неизвестно.
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Источник:
Gizmochina
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