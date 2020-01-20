В сети появились качественные изображения неанонсированного смартфона OnePlus 8 Pro. Фотография подтверждает наличие поддержки частоты обновления экрана 120 Гц. Тем не менее, пользователям будут доступны опции с частотой 90 и 60 Гц.К сожалению, изображение OnePlus 8 Pro не раскрывает информацию о разрешении экрана. Судя по всему, смартфон получит безрамочный дизайн с вырезом под фронтальную камеру в верхнем левом углу экрана.Предполагается, что устройство получит процессор Snapdragon 865 и поддержку сетей пятого поколения. Конструкция модуля основной камеры будет состоять из четырех датчиков, среди которых 3D-сенсор ToF. Точная конфигурация камеры пока не сообщается.