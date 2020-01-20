В сети появились качественные изображения неанонсированного смартфона OnePlus 8 Pro. Фотография подтверждает наличие поддержки частоты обновления экрана 120 Гц. Тем не менее, пользователям будут доступны опции с частотой 90 и 60 Гц.
К сожалению, изображение OnePlus 8 Pro не раскрывает информацию о разрешении экрана. Судя по всему, смартфон получит безрамочный дизайн с вырезом под фронтальную камеру в верхнем левом углу экрана.
Предполагается, что устройство получит процессор Snapdragon 865 и поддержку сетей пятого поколения. Конструкция модуля основной камеры будет состоять из четырех датчиков, среди которых 3D-сенсор ToF. Точная конфигурация камеры пока не сообщается.
К сожалению, изображение OnePlus 8 Pro не раскрывает информацию о разрешении экрана. Судя по всему, смартфон получит безрамочный дизайн с вырезом под фронтальную камеру в верхнем левом углу экрана.
Предполагается, что устройство получит процессор Snapdragon 865 и поддержку сетей пятого поколения. Конструкция модуля основной камеры будет состоять из четырех датчиков, среди которых 3D-сенсор ToF. Точная конфигурация камеры пока не сообщается.
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А ты нехерово прошился в матрицу))
Я вообще о другом пишу. Нах ты за соплю тянешь все это безобразие как терпила)
Рекомендую почекать про фейс айди у Хуявей.
Да и хз, что лучше: фейс айди или сканер в экране. Рекомендую хотя бы попробовать второе, чтобы утверждать.