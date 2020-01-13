Дисплеи с высокой частотой обновления стали трендом 2019 года и большинство производителей выпустили смартфоны с экранами 90 Гц. Похоже, что эта тенденция будет продолжена в 2020 году и частота 120 Гц станет нормой. Компания Xiaomi выпустила модельный ряд Redmi K30 со 120-герцовыми дисплеями, также некоторые слухи указывают на то, что Samsung планирует оснастить Galaxy S20 экранами с высокой частотой обновления экрана.



OnePlus присоединяется к гонке дисплеев. Генеральный директор компании Пит Лау в социальной сети Weibo рассказал о том, что были завершены исследования и разработки в области технологий отображения в режиме 120 Гц. Это сообщение почти гарантирует, что следующий флагман OnePlus получит экран с высокой частотой обновления.



В прошлом году смартфоны OnePlus были выпущены с 90-герцовыми дисплеями, поэтому для компании имеет смысл перейти на экраны с частотой 120 Гц в 2020 году. Лау не подтвердил, что OnePlus 8 будет оснащаться такой технологией, об этом, скорее всего, мы уже узнаем в ближайшее время. Сегодня в Шэньчжэне пройдет конференция компании, которая будет посвящена технологиям дисплеев.



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Сегодня на мероприятии 2020 Screen Technology компания OnePlus представила OLED-экран Quad HD+ с частотой обновления 120 Гц, частотой дискретизации 240 Гц и 10-битным HDR. Также на конференции стало известно, что на долю OnePlus приходится 77% продаж смартфонов с частотой обновления дисплея 90 Гц в Китае через интернет.



Отличительной особенностью новых экранов станет специальный чип компенсации движения MEMC, который зачастую встречается в телевизорах. Вероятно новый дисплей получит OnePlus 8 Pro, который будет представлен во втором квартале 2020 года.





