Дизайн Nothing Ear (2) раскрыт на официальных рендерах. Мы уже знаем их ключевые характеристики





Авторитетный инсайдер Стив «OnLeaks» Хеммерстоффер поделился официальными пресс-рендерами будущих TWS-наушников Nothing.



Судя по изображениям, новинка претерпит незначительные изменения по сравнению с оригинальными Nothing Ear (1), однако, инсайдер утверждает, что второе поколение гарнитуры предложит ряд уникальных функций.







Ожидается, что наушники Nothing Ear (2) предложат персонализированное активное шумоподавление, режим прозрачности, возможность одновременного подключения к двум устройствам, улучшенный эквалайзер и функцию поиска наушников, аналогичную Локатору Apple для AirPods.



Авторитетный инсайдер Стив «OnLeaks» Хеммерстоффер поделился официальными пресс-рендерами будущих TWS-наушников Nothing.Судя по изображениям, новинка претерпит незначительные изменения по сравнению с оригинальными Nothing Ear (1), однако, инсайдер утверждает, что второе поколение гарнитуры предложит ряд уникальных функций.Ожидается, что наушники Nothing Ear (2) предложат персонализированное активное шумоподавление, режим прозрачности, возможность одновременного подключения к двум устройствам, улучшенный эквалайзер и функцию поиска наушников, аналогичную Локатору Apple для AirPods.





Сроки выхода наушников пока неизвестны, но, скорее всего, их анонс в ближайшее время. Ранее глава стартапа Карл Пей также заявил о выпуске нового премиального смартфона Nothing Phone (2) в 2023 году.