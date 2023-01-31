Дизайн Nothing Ear (2) раскрыт на официальных рендерах. Мы уже знаем их ключевые характеристики

Фархад

Nothing Ear (2)

Авторитетный инсайдер Стив «OnLeaks» Хеммерстоффер поделился официальными пресс-рендерами будущих TWS-наушников Nothing.

Судя по изображениям, новинка претерпит незначительные изменения по сравнению с оригинальными Nothing Ear (1), однако, инсайдер утверждает, что второе поколение гарнитуры предложит ряд уникальных функций.

Nothing Ear (2)

Ожидается, что наушники Nothing Ear (2) предложат персонализированное активное шумоподавление, режим прозрачности, возможность одновременного подключения к двум устройствам, улучшенный эквалайзер и функцию поиска наушников, аналогичную Локатору Apple для AirPods.

Nothing Ear (2)
Nothing Ear (2)


Сроки выхода наушников пока неизвестны, но, скорее всего, их анонс в ближайшее время. Ранее глава стартапа Карл Пей также заявил о выпуске нового премиального смартфона Nothing Phone (2) в 2023 году.

3
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
SmartPrix
Cсылки по теме:
[Результаты голосования] Итоги года: лучшие среднебюджетные смартфоны 2022 по версии iGuides
Похоже, Nothing запускает суббренд и его первые Bluetooth-наушники. Выглядят странно
Nothing Ear (stick) уже можно купить по адекватной цене
Купить рекламу

Рекомендации

Рекомендации

«Яндекс» выпустил банковское приложение
Представлен новый музыкальный формат. Mp3 больше не нужен
Sony PlayStation 5 сливают по рекордно низкой цене на распродаже 11.11 на AliExpress
«Яндекс Такси» придумало, как сделать поездки дешевле на 20%. Водителям это не нравится — они хитрят, чтобы брать в разы дороже

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Купить рекламу