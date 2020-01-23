







В своем интервью глава разработки Кевин Тао (Kevin Tao) из команды OnePlus Concept One Industrial Design рассказал о некоторых дизайнерских решениях, которые подтолкнули компанию к созданию концепта.



Прототип смартфона Concept One от OnePlus может никогда не появиться на рынке. Тем не менее, это может быть намеком на совершенно новую технологию, которая может появиться в будущих моделях производителя. Компания поделилась изображениями прототипа в черном цвете и некоторыми подробностями.В своем интервью глава разработки Кевин Тао (Kevin Tao) из команды OnePlus Concept One Industrial Design рассказал о некоторых дизайнерских решениях, которые подтолкнули компанию к созданию концепта.

«Это первый случай, когда OnePlus использовал в дизайне кожу. Мы считаем, что этот материал обеспечивает превосходное качество сборки, к которому мы стремимся, обеспечивая приятные ощущения от прикосновения, по сравнению со стеклом. Мы работали совместно с McLaren. В будущем, если мы надумаем использовать аналогичный дизайн, то мы рассмотрим альтернативные материалы, которые смогут передать такой же внешний вид и тактильные ощущения, будучи при этом наиболее экологичными».



Тао подтвердил, что OnePlus планирует использовать дизайн кожаной задней панели в своих будущих флагманах. По его словам, кожа будущих устройств будет заменена на «экологически чистые» материалы.





