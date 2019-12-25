По сведениям издания The Korea Herald, компания OnePlus разрабатывает собственный складной смартфон. Работа над ним ведётся в рамках проекта под названием Concept One.
Ожидается, что прототип этого смартфона будет представлен в начале января следующего года на выставке CES в Лас-Вегасе, США. К созданию смартфона привлечено несколько известных дизайнеров.
В настоящее время неизвестно, как будет выглядеть складной смартфон OnePlus. Также мы не знаем, когда он появится в продаже и сколько будет стоить.
Складные смартфоны уже есть у компаний Samsung и Huawei. Кроме того, в следующем году Lenovo планирует выпустить осовремененную модель Moto Razr с дизайном «раскладушки», который был популярен в 2000-х года. По слухам, из-за большого спроса на Razr выпуск этой новинки был отложен на неопределённый срок.
На выставке CES также может быть представлен смартфон Galaxy Fold второго поколения. Он сосем не похож на первую модель — его экран складывается не книжкой, а как у классических «раскладушек». В сложенном состоянии этот смартфон обретает квадратную форму, а на миниатюрном дисплее отображается время, уровень заряда аккумулятора и другая информация. В раскрытом виде Galaxy Fold 2 выглядит как любой другой смартфон.
Один из первых складных смартфонов на рынке, Galaxy Fold, несмотря на необычный форм-фактор и высокую цену, стал довольно успешным. Компания Samsung недавно сообщила, что с сентября по середине декабря нашёлся миллион желающих приобрести этот смартфон. В России он стоит 159 990 рублей, а купить его можно в официальном интернет-магазине Samsung.
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