OnePlus Nord N10 и Nord N100

Компания OnePlus представила два новых смартфона — Nord N10 и Nord N100. Они получили характеристики среднего уровня и будут стоить относительно недорого, хотя некоторым их параметрам могли бы позавидовать обладатели многих флагманских моделей от топовых брендов.

OnePlus Nord N10 получил экран диагональю 6,49 дюйма с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц, процессор Qualcomm Snapdragon 690 со встроенным модемом 5G, 6 ГБ оперативной памяти, 128-гигабайтный накопитель, сканер отпечатков пальцев на задней панели и аккумулятор ёмкостью 4300 мАч с поддержкой 30-ваттной зарядки Warp Charge. Зарядный адаптер такой мощности прилагается в комплекте. 16-мегапиксельная фронтальная камера встроена в небольшой круглый вырез в экране, а основная обладает четырьмя модулями —  64, 13, 2 и 2 Мп.

В OnePlus Nord N100 используется 60-герцовый экран диагональю 6,52 дюйма с разрешением HD+, процессор Qualcomm Snapdragon 460, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти, сканер отпечатков пальцев и аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с 18-ваттной зарядкой. Фронтальная камера 13-мегапиксельная и тоже размещается в небольшом экранном вырезе, а основная оснащена тремя модулями — 13, 2 и 2 Мп. Поддержки 5G у этой модели нет.

На обе модели установлен Android 10 с фирменной оболочкой Oxygen OS 10.5 и перспективой получения ещё нескольких крупных обновлений, в том числе Android 11 в ближайшие недели. Смартфоны двухсимочные и обладают слотом для карты памяти microSD, а также 3,5-мм аудиовыходом.

В ближайшие недели OnePlus Nord N10 и Nord N100 начнут продаваться Европе за 329 и 179 евро соответственно (около 29 600 и 16 100 рублей). Позже они появятся в других странах.


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