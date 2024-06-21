OnePlus представила мощный пауэрбанк с быстрой зарядкой до 100 Вт

Фархад
OnePlus

Китайский производитель гаджетов OnePlus анонсировал новый внешний аккумулятор OnePlus 100W Super Flash Charging Power Bank.

Как следует из названия, девайс может заряжать различные устройства с выходной мощностью в 100 Вт. Заявленный объём аккумулятора — 12 000 мАч. Сам пауэрбанк визуально разделён на две части — рифлёную и гладкую. Судя по всему, в корпусе используется пластик.

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OnePlus

На торце расположены всего два порта — USB-C и USB-A. Максимальная входная мощность зарядки — 45 Вт. В комплекте идёт только кабель USB-C/USB-C.

Цена OnePlus 100W Super Flash Charging Power Bank пока не раскрывается, но девайс должен поступить в продажу к концу июня.
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Источник:
IT Home
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