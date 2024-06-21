OnePlus представила мощный пауэрбанк с быстрой зарядкой до 100 Вт

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Китайский производитель гаджетов OnePlus анонсировал новый внешний аккумулятор OnePlus 100W Super Flash Charging Power Bank.Как следует из названия, девайс может заряжать различные устройства с выходной мощностью в 100 Вт. Заявленный объём аккумулятора — 12 000 мАч. Сам пауэрбанк визуально разделён на две части — рифлёную и гладкую. Судя по всему, в корпусе используется пластик.На торце расположены всего два порта — USB-C и USB-A. Максимальная входная мощность зарядки — 45 Вт. В комплекте идёт только кабель USB-C/USB-C.Цена OnePlus 100W Super Flash Charging Power Bank пока не раскрывается, но девайс должен поступить в продажу к концу июня.