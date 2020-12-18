





OnePlus известна многим пользователям своими бескомпромиссными смартфонами, но с недавних пор компания расширила линейку своих продуктов. Производитель анонсировал рюкзак Urban Traveler Backpack, который будет доступен в дух цветовых вариантах.Ожидается, что новинка поступит в продажу с 8 января. Ёмкость рюкзака составляет 20 литров, а еще он оснащен девятью карманами. В основном отделении имеется перегородка, есть две резинок, которые можно использовать для размещения бутылок с водой. На задней панели размещен отдельный отсек для ноутбука, который, по словам OnePlus, может вместить устройство с диагональю экрана до 16 дюймов.На лицевой стороне расположилась диагональная линия с небольшим карманом для хранения различных мелочей. Для тех, кто много путешествует, в комплекте Urban Traveler Backpaack имеется специальный багажный ремень.На плечевых лямках рюкзака имеется пластиковая петля, которую можно использовать для крепления различных предметов, например, солнцезащитных очков. OnePlus заявляет, что молнии и подкладка водонепроницаемы, а вариант с белой вставкой обработан специальным пятноотталкивающим средством.