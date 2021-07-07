Сайт AnandTech опубликовал детальное расследование, доказывающее, что компания OnePlus провернула хитрую махинацию со своим новым флагманским смартфоном OnePlus 9 Pro. Она наступила на те же грабли, что и Samsung давным-давно или Realme совсем недавно. А известно, что OnePlus и Realme принадлежат одному владельцу — холдингу BBK.
В OnePlus 9 Pro используется топовая начинка, в том числе процессор Snapdragon 888, показывающий на смартфонах рекордную производительность. OnePlus решила, что её смартфон должен выгодно отличаться от других устройств, оснащённых этим чипом, и… разогнала его. Разогнала, но не везде: процессор работает с пиковой тактовой частотой только в бенчмарках (прежде всего в Geekbench), а в приложениях и играх, наоборот, сбрасывает производительность и становится медленным.
Завышение производительности в бенчмарках — только полбеды. Гораздо хуже то, что производитель в погоне за увеличением времени автономной работы искусственно занижает вычислительные способности устройства в популярных приложениях. В прошивке OnePlus 9 Pro найден «чёрный список» приложений, в которых смартфон работает медленнее — он довольно обширный и включает, например, пакет Microsoft Office и почти все соцсети.
Тестирование AnandTech показало, что OnePlus 9 Pro работает в Geekbench на пределе своих возможностей и не снижает тактовую частоту процессора даже при сильном нагреве, а производительность в приложениях и играх в угоду большей автономности занижается на 20-40%.
Объяснить такое поведение смартфона умной оптимизацией использования ресурсов не получится. Дело в том, что при ограничении производительности система насильно выключает несколько ядер процессора, то есть даже если приложению потребуется выполнить ресурсоёмкую задачу, скорость её исполнения будет искусственно снижена. После публикации AnandTech бенчмарк Geekbench исключил OnePlus 9 Pro из своей базы.
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