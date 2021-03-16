Рекордные 770 тысяч баллов в AnTuTu оказались обманом — realme GT не набирает таких показателей. А жаль, ведь этот смартфон мог оказаться не только самым производительным, но и самым доступным среди всех флагманов из топа AnTuTu.
О том, что realme GT набирает в AnTuTu более 770 тысяч баллов, сообщил вице-президент realme и глава китайского офиса компании Сюй Ци. В доказательство своих слов он продемонстрировал скриншот.
Компания AnTuTu опубликовала официальное заявление, в котором говорится об удалении результатов тестирования realme GT в бенчмарке. Рекордные показатели, по её словам, были достигнуты обманным путём (каким именно, не уточняется). AnTuTu также просит realme провести честное тестирование, в ином случае этот смартфон рискует вообще не попасть в базу бенчмарка.
Несколько лет назад подобная ситуация возникала со смартфонами нескольких брендов (в том числе Samsung). Устройство определяло, что на нём запущен бенчмарк (не обязательно AnTuTu, можно и другой), и на время тестирования повышало тактовую частоту процессора и памяти. Это делалось для получения завышенной оценки, хотя в реальной жизни производительность была не такой высокой, как во время тестов.
С тех пор в AnTuTu появилась защита от накрутки, однако компания realme каким-то образом смогла обойти его. Не исключено, что она разогнала процессор и другие компоненты, но также есть вероятность, что смартфон тестировался в разобранном виде с более эффективным отводом тепла, который позволял процессору, видеочипу и памяти продолжительное время работать не снижая тактовую частоту и не уходя в троттлинг.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Кто смотрит при покупке на них?