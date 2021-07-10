Бренды смартфонов обычно быстро хвастаются новыми и уже существующими сертификатами. OnePlus — исключение, компания старается не говорить, что ее смартфоны защищены от воды и пыли по стандарту IP. Генеральный директор Пит Лау объяснил, почему.
Во время выступления в китайской соцсети Weibo топ-менеджер сказал, что защита от воды и пыли в устройствах OnePlus, включая флагман OnePlus 9 Pro, является «одним из немногих преимуществ продукта, которые мы сделали хорошо, но не хотим об этом говорить».
Причина в том, что сертификат защиты от воды и пыли IP получен в лаборатории, где условия тестирования «сильно отличаются от повседневных условий использования». Лау дополнил, что рейтинг IP — это просто общее описание качества, но для OnePlus наиболее важным является качество обслуживания клиентов. Генеральный директор OnePlus также подтвердил позицию бренда (и многих других), по которой контакт смартфонов с водой, в частности, мытье под краном, не рекомендуется.
Ранее сайт AnandTech опубликовал расследование, обвинив компанию OnePlus в манипуляции с бенчмарками. Её флагманский смартфон OnePlus 9 Pro якобы показывает завышенные результаты в Geekbench. Компания пояснила, с чем связаны необычные показатели производительности. По ее словам, в OnePlus 9 Pro и некоторых других моделях действительно используются алгоритмы, которые искусственно снижают производительность процессора при работе с некоторыми приложениями, но на то есть важная причина.
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