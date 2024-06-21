OnePlus создала крутейший аккумулятор для смартфонов. У других компаний такого нет

Компания OnePlus провела необычную презентацию. Она показала всего лишь аккумулятор для смартфонов, но зато какой!
Аккумулятор был разработан инженерами OnePlus совместно со специалистами компании Contemporary Amperex Technology Limited и получил название Glacier Battery. Его ёмкость составляет 6100 мА·ч, при этом он тоньше и легче аналогов на 5000 мА·ч. Прирост ёмкости достигается использованием кремний-углеродного анода, благодаря которому удельная ёмкость батареи составила 426 мА·ч/г, что на 20% выше, чем у батарей с углеродным анодом.
OnePlus утверждает, что аккумулятор Glacier Battery поддерживает 100-ваттную зарядку, а полностью запитать его с 0 до 100% можно за 36 минут. Для сравнения: современный флагман OnePlus 12 с аккумулятором ёмкостью 5400 мА·ч заряжается от адаптера такой же мощности за 24 минуты. Компания также обещает крайне слабую деградацию: тогда как обычно аккумуляторы с ежедневными циклами заряда и разряда почти полностью приходят в негодность за 4 года, Glacier Battery потеряет за тот же срок не более 20% своей номинальной ёмкости.
Glacier Battery будет использоваться в последующих флагманских продуктах OnePlus, начиная со смартфона Ace 3 Pro, анонс которого запланирован на конец июня.
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