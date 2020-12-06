

















Компания OPPO запатентовала очередной смартфон с необычной конструкцией. По замыслу инженеров, он оснащён довольно массивной камерой, которую можно вынимать из корпуса и использовать отдельно.Камера обладает двумя объективами и крепится в углублении на тыльной панели. Она подключается к смартфону через отдельный порт USB Type-C и оснащена собственным аккумулятором для автономного использования без смартфона. Данные на устройство могут передаваться от неё через локальное соединение Wi-Fi или Bluetooth, а сопряжение со смартфоном производится с помощью NFC-модуля.OPPO может предложить использовать этот модуль в качестве экшн-камеры, когда снимать на смартфон неудобно из-за его больших габаритов. Кроме того, смартфон из патента лишён фронталки, а эту камеру можно использовать для съёмки селфи — достаточно достать её из корпуса и направить на себя, а изображение с неё будет транслироваться на экран.Поскольку модуль камеры довольно массивный, в нём может быть реализован зум и система оптической стабилизации. Кроме того, OPPO сможет наладить выпуск взаимозаменяемых модулей с разными характеристиками и продавать их отдельно.Стоит признать, что это довольно интересное, хоть и нишевое изобретение. Будет ли оно реализовано или так и останется в виде концепта в патенте, пока неизвестно, но с учётом того, что OPPO любит экспериментировать довольно высок шанс выпуска реального смартфона с подобной конструкцией камера.