Компания OPPO запатентовала очередной смартфон с необычной конструкцией. По замыслу инженеров, он оснащён довольно массивной камерой, которую можно вынимать из корпуса и использовать отдельно.
Камера обладает двумя объективами и крепится в углублении на тыльной панели. Она подключается к смартфону через отдельный порт USB Type-C и оснащена собственным аккумулятором для автономного использования без смартфона. Данные на устройство могут передаваться от неё через локальное соединение Wi-Fi или Bluetooth, а сопряжение со смартфоном производится с помощью NFC-модуля.
Поскольку модуль камеры довольно массивный, в нём может быть реализован зум и система оптической стабилизации. Кроме того, OPPO сможет наладить выпуск взаимозаменяемых модулей с разными характеристиками и продавать их отдельно.
Стоит признать, что это довольно интересное, хоть и нишевое изобретение. Будет ли оно реализовано или так и останется в виде концепта в патенте, пока неизвестно, но с учётом того, что OPPO любит экспериментировать довольно высок шанс выпуска реального смартфона с подобной конструкцией камера.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru