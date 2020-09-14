ColorOS 11
 
Компания OPPO представила на глобальной онлайн-презентации оболочку ColorOS 11, построенную на базе Android 11. Быстрая подготовка к выпуску этого обновления является результатом сотрудничества между OPPO и Google.

ColorOS 11 даёт возможность настроить рабочий экран, установить обои, выбирать шрифты, иконки и рингтоны, а также использовать тёмный режим с тремя цветовыми вариантами и уровнями контрастности. В приложении OPPO Relax 2.0 пользователь может создавать собственные подборки звуков, а также выбирать звуки из существующей коллекции.
 
ColorOS 11 получила ряд функций, повышающих эффективность выполнения различных задач. Например, переводчик с управлением жестами на базе Google Lens — функция, разработанная OPPO совместно с Google, которая адаптирует текст с помощью свайпа вниз тремя пальцами. Также доступна новая функция Flexdrop — решение для работы в многозадачном режиме. Она позволяет переключаться между приложениями, одновременно с этим смотря видео или общаясь в мессенджерах. С помощью функции Device Control можно управлять умной техникой без скачивания сторонних приложений.
 
Чтобы увеличить время автономной работы, в режиме Super Power Saving Mode доступен выбор шести приложений, которые будут оставаться активными при низком уровне заряда батареи. Функция Battery Guard защищает батарею при длительной зарядке и нестабильном напряжении электросети. Если смартфон заряжается всю ночь, Battery Guard останавливает процесс на 80% и возобновляет его ко времени пробуждения пользователя.
 
Чтобы предотвратить появление задержек и торможений при работе с приложениями, ColorOS 11 получила функцию UI First 2.0, использующую технологию устранения лагов и Quantum Animation. Такое решение увеличивает использование ОЗУ на 45%, скорость отклика на 32% и частоту кадров на 17%. Интеллектуальная функция предварительной загрузки приложений AI App Preloading изучает поведение пользователя и сокращает время запуска часто используемых приложений. Программа SuperTouch анализирует сценарии использования смартфона с помощью специального алгоритма и оптимизирует скорость отклика.
ColorOS 11 поддерживает новые параметры конфиденциальности, реализованные в Android 11, и получила ряд дополнительных возможностей для защиты данных. Функция Private System дублирует приложения, создавая отдельную независимую систему, доступную после дополнительного сканирования отпечатка пальца или ввода пароля. В системе используется решение App Lock, позволяющее блокировать приложения с помощью защитного кода, отпечатка пальца или технологии распознавания лица. Пользователь может давать временный доступ к камере или микрофону, которые сбрасываются при выходе из приложения. Для защиты данных специальное хранилище ограничивает непроверенным приложениям доступ к данным, запрашивая разрешение у пользователя.
 
ColorOS 11 будет выпускаться для различных моделей смартфонов поэтапно, начиная с серий Find X2 и Reno3. В России обновление для Find X2 будет доступно с ноября 2020, а для смартфонов серии Reno3 — с первого квартала 2021 года.


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