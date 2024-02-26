Oppo показала рабочий прототип XR-очков Air Glass 3

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В рамках выставки MWC 2024 компания Oppo раскрыла свои планы на будущее в отношении искусственного интеллекта и продемонстрировала прототип очков расширенной реальности Air Glass 3.Очки предоставляют доступ к нейросети Oppo, AndesGPT, через привязанный смартфон. Прототип Air Glass 3 весит всего 50 граммов (в 13 раз меньше Apple Vision Pro). При этом пиковая яркость встроенных мониторов составляет ~1000 нит.Управлять Oppo Air Glass 3 можно через голосового помощника с ИИ (на базе AndesGPT), а также с помощью сенсорной панели. Например, поглаживанием по дужке можно управлять музыкой, звонками, отображением информации и просмотром изображений. Также очки получили четыре микрофона, динамики и встроенный аккумулятор.Увы, это всего лишь прототип, а сроков выхода коммерческой версии девайса пока нет.