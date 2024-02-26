Oppo показала рабочий прототип XR-очков Air Glass 3

Фархад
Oppo

В рамках выставки MWC 2024 компания Oppo раскрыла свои планы на будущее в отношении искусственного интеллекта и продемонстрировала прототип очков расширенной реальности Air Glass 3.

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Очки предоставляют доступ к нейросети Oppo, AndesGPT, через привязанный смартфон. Прототип Air Glass 3 весит всего 50 граммов (в 13 раз меньше Apple Vision Pro). При этом пиковая яркость встроенных мониторов составляет ~1000 нит.

Oppo

Управлять Oppo Air Glass 3 можно через голосового помощника с ИИ (на базе AndesGPT), а также с помощью сенсорной панели. Например, поглаживанием по дужке можно управлять музыкой, звонками, отображением информации и просмотром изображений. Также очки получили четыре микрофона, динамики и встроенный аккумулятор.

Oppo

Увы, это всего лишь прототип, а сроков выхода коммерческой версии девайса пока нет.
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Источник:
GSM Arena
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Комментарии

+4477
Gabriel
Все дело идёт к тому что смартфон эволюционирует из одного дорого, сложного и хрупкого устройства в 2-3 более простых, не дорогих и более надежных. Обновлять достаточно будет всего одно ключевое устройство за небольшие деньги. Объемы памяти можно будет выбирать самому просто меняя карту памяти на каком-то из устройств, а то скажем на очках отдельно (для видео и фото), а на основном устройстве отдельно.
Наши прекрасные цветные дисплеи могут кануть в лету как в своё время канули дисководы.
Будет интересно.
Вчера в 22:37
#
+149
antonchik55 Gabriel
Это вряд ли. Бюджетные устройства нужны покупателям, но не корпорациям. Это бизнес и на этом нужно делать деньги. Большие деньги. Чтобы окупать рекламу, доставку, разработки, покупать новых инженеров, лучших разработчиков и маркетологов. Иначе долго компания не проживет.
Я более чем уверен, что у Apple и, условной, Самсунг есть разработки чтоб уже сегодня представить принципиально новый телефон/планшет, который будет разрывать рынок от функций и возможностей.
Но компаниям надо кушать и показывать технику ежегодно. Поэтому 14 про не отличается почти от 15 про и 15 про будет похож на 16 про. Чтоб разницу было видно лишь на горизонте 3-5 лет
Сегодня в 07:34
#
kardigan
+3578
kardigan
Интересно, сможет ли это устройство составить конкуренцию гири от Apple?
Сегодня в 00:14
#
tellurian
+1922
tellurian kardigan
У них разные задачи. Я бы оба не строй ты скурил. Одно для дома, другое для мобильности.
Сегодня в 07:25
#
Роман Лесной
–16
Роман Лесной
Глаза потом на свалку, двор лучше подмести, скотину накормить, цацки все эти, очередной повод драть бабки с биомассы, черти
Сегодня в 08:47
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tellurian
+1922
tellurian Роман Лесной
Никто никого не заставляет покупать.
У компаний цель создавать продукты и зарабатывать. Заставить покупать не могут. Вы сами решаете, что вам надо.
Сегодня в 09:29
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