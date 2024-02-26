Представлена ультрадешёвая раскладушка nubia Flip 5G

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В рамках текущей выставки MWC 2024 в Барселоне суббренд ZTE, nubia, представил один самых доступных смартфонов с гибким экраном — nubia Flip 5G.Новинка представляет собой глобальную версию смартфона ZTE Libero Flip, представленного на прошлой неделе в Японии. Девайс получил 6,9-дюймовый складной OLED-дисплей с разрешением 1188 x 2790 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Снаружи расположен круглый 1,43-дюймовый экран с разрешением 466 x 466 пикселей и две камеры на 50 Мп и 2 Мп. Разрешение селфи-камеры составляет 16 Мп.За производительность отвечает чип Snapdragon 7 Gen 1 с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Питается девайс от аккумулятора ёмкостью 4310 мАч с поддержкой зарядки мощностью 33 Вт. Производитель заявляет, что шарнир с двумя направляющими выдержит более 200 000 складываний, чего хватит на 5,5 лет, если раскладывать смартфон по 100 раз в день.nubia Flip 5G поступит в продажу во многих странах в ближайшие дни по цене от $599.