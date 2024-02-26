Представлена ультрадешёвая раскладушка nubia Flip 5G

Фархад
Nubia Flip

В рамках текущей выставки MWC 2024 в Барселоне суббренд ZTE, nubia, представил один самых доступных смартфонов с гибким экраном — nubia Flip 5G.

Новинка представляет собой глобальную версию смартфона ZTE Libero Flip, представленного на прошлой неделе в Японии. Девайс получил 6,9-дюймовый складной OLED-дисплей с разрешением 1188 x 2790 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Снаружи расположен круглый 1,43-дюймовый экран с разрешением 466 x 466 пикселей и две камеры на 50 Мп и 2 Мп. Разрешение селфи-камеры составляет 16 Мп.

Nubia Flip

За производительность отвечает чип Snapdragon 7 Gen 1 с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Питается девайс от аккумулятора ёмкостью 4310 мАч с поддержкой зарядки мощностью 33 Вт. Производитель заявляет, что шарнир с двумя направляющими выдержит более 200 000 складываний, чего хватит на 5,5 лет, если раскладывать смартфон по 100 раз в день.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

nubia Flip 5G поступит в продажу во многих странах в ближайшие дни по цене от $599.
1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
GSM Arena
Cсылки по теме:
Huawei представила новые разработки на выставке MWC 2024
Новинки Tecno на MWC 2024: робособака, AR-гарнитура и игровой смартфон
Infinix показал смартфон с экраном, который не потребляет энергию

Рекомендации

Рекомендации

В России обнаружились поддельные батарейки. У них внутри сюрприз из прошлого
3 функции, которые исчезнут с переходом на HyperOS
В России отключили гаджеты умного дома популярного бренда
Легендарный производитель смарт-часов ушёл с рынка

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии