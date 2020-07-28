«Связной регулярно запускает новые сервисы и предложения для своих клиентов, и теперь по программе trade-in можно получить скидку не только на новый смартфон, планшет или MacBook, но ещё и на беспроводные наушники. Мы упростили механику акции для этой категории товаров, поэтому для получения скидки не нужно сдавать старые устройства, достаточно лишь показать фотографию старых наушников», — комментирует вице-президент по закупкам и развитию компании «Связной» Михаил Догадин.







Сеть магазинов «Связной» запустила trade-in на беспроводные наушники. Акция доступна во всех магазинах ритейлера по всей России.Чтобы воспользоваться услугой, покупателю необходимо прийти в магазин «Связной» и предоставить фотографию своих старых наушников любой модели. В рамках акции клиент может получить скидку до 20% на покупку беспроводных наушников от Samsung, Huawei и JBL. Например, можно приобрести наушники JBL Live 650BT за 6768 рублей вместо 8460 рублей.В компании прогнозируют, что новая акция будет востребована у покупателей, и позволит держателям старых устройств приобрести современные модели по доступной цене.По данным «Связного», беспроводные наушники пользуются высокой популярностью в России. Так, по итогам первого полугодия российские потребители приобрели 3,7 млн беспроводных наушников на общую сумму 10,5 млрд рублей, что больше в сравнении с аналогичным периодом 2019 года на 52% в натуральном и денежном выражениях.