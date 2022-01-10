Tesla


Tesla обновила бета-версию своей системы FSD — теперь электрокары умеют «лихачить», как люди. Об этом рассказали в The Verge со ссылкой на отчет самой Tesla.

Начиная с бета-версии ПО Full Self-Driving 10.3.1, электромобили Илона Маска получили новую возможность — они научились ездить более агрессивно. В компании отмечают, что решились на эту фишку, потому что люди часто обвиняют автопилоты и роботозированные системы управления в чрезмерной осторожности; эта особенность компьютерных нейросетей нередко превращает беспилотный автомобиль в помеху на дороге для живых водителей.

Обновление включает в себя три режима: «Холодный», «Средний» и «Настойчивый». Пользователь сможет выбирать любой из этих режимов по своему усмотрению; однако напомним, что получить бета-версию FSD не так-то просто, и водителю придется пройти несколько тестов и экзаменов от самой машины.

Очевидно, что «Холодный» режим является тем способом управления, который был настроен в Tesla по умолчанию: это безопасное вождение, сохранение больших дистанций между машинами и предотвращение рисков на дороге. Подробностей о «Среднем» режиме особо не дается, зато в описании «Настойчивого» указано следующее:
Автомобиль будет «сокращать расстояние следования, чаще выполнять перестроение между полосами в зависимости от скорости потока, проезжать на желтый свет, дольше оставаться на полосе обгона и совершать остановки на ходу». 
Получается, что Tesla на бета-версии ПО FSD сможет имитировать «живого» водителя, который может держать разную дистанцию с идущей впереди машиной, играть в «шашечки», прыгая между полосами, ускоряться при виде моргающего зеленого сигнала светофора и так далее. Не совсем понятно, что такое «остановки на ходу» — источник предполагает, что имеется в виду остановка перед знаком «Стоп»; возможно, в этом режиме машина не будет совершать полную остановку, а всего лишь сбросит скорость. 


Ранее мы рассказали, что владельцы Tesla получили «праздничный» апдейт ПО и теперь могут кричать на пешеходов на всю улицу, даже не выходя из авто.



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Источник:

The Verge The Verge

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