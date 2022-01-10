Электромобили Tesla получили специальное «праздничное» обновление ПО, которое принесло их владельцам довольно интересную функцию. Об этом рассказали в ReviewGeek.
Согласно источнику, электрокары Илона Маска научились «танцевать». Функция состоит в том, что владелец авто может запрограммировать световое шоу прямо на своей Tesla. В «танце» электрокар использует все световые приборы, включая фары ближнего и дальнего света, габаритные огни, «поворотники», стоп-сигналы, противотуманные фары и так далее. Кроме того, при желании в такт могут двигаться и элементы кузова.
Видео снял американский блогер Том Бет Джонс. На нём можно увидеть две одинаковые Tesla Model Y, которые получили обновление Tesla Holiday 2021. Блогер настроил обе машины, и они синхронно моргают фарами и «шевелят» крышками багажников под трек Майкла Джексона Beat It. Видео появилось на YouTube-канале Magical Light Shows 1 января.
Ранее мы рассказывали о других «праздничных» функциях, которыми Илон Маск порадовал владельцев электрокаров Tesla. Например, в прошлом году машины получили апдейт, благодаря которому звук автомобильного гудка можно было заменить на различные животные звуки. А всего пару недель назад новая версия ПО позволила водителю Tesla кричать на пешеходов, даже не открывая окон.
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Источник:
Голосом Майкла Джексона)))
Тесла в мире машин как айфон в своё время. Гаджет на колёсах. Молодцы.
Есть к чему стремиться.