Tesla


Электромобили Tesla получили специальное «праздничное» обновление ПО, которое принесло их владельцам довольно интересную функцию. Об этом рассказали в ReviewGeek.

Согласно источнику, электрокары Илона Маска научились «танцевать». Функция состоит в том, что владелец авто может запрограммировать световое шоу прямо на своей Tesla. В «танце» электрокар использует все световые приборы, включая фары ближнего и дальнего света, габаритные огни, «поворотники», стоп-сигналы, противотуманные фары и так далее. Кроме того, при желании в такт могут двигаться и элементы кузова. 



Видео снял американский блогер Том Бет Джонс. На нём можно увидеть две одинаковые Tesla Model Y, которые получили обновление Tesla Holiday 2021. Блогер настроил обе машины, и они синхронно моргают фарами и «шевелят» крышками багажников под трек Майкла Джексона Beat It. Видео появилось на YouTube-канале Magical Light Shows 1 января.

Ранее мы рассказывали о других «праздничных» функциях, которыми Илон Маск порадовал владельцев электрокаров Tesla. Например, в прошлом году машины получили апдейт, благодаря которому звук автомобильного гудка можно было заменить на различные животные звуки. А всего пару недель назад новая версия ПО позволила водителю Tesla кричать на пешеходов, даже не открывая окон. 



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Источник:

ReviewGeek ReviewGeek

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