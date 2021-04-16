Новая утечка CAD-рендеров предстоящей серии iPhone 13 демонстрирует значительное увеличение размеров модуля основной камеры. Возможно, такое решение обусловлено более крупной матрицей и стабилизацией картинки с помощью смещения сенсоров.
Судя по изображениям, Apple сохранит квадратную форму модуля камеры iPhone 13 mini, Pro и Pro Max. У iPhone 13 Pro Max выступ площадки с объективами увеличиться на 0,87 мм больше в сравнении с 12 Pro Max. В результате общая толщина корпуса также увеличится на 0,25 мм. Что касается основных габаритов, модуль станет на 3,38 мм выше и на 4,77 мм шире.
Если верить утечке, увеличение модуля камеры не обойдет стороной iPhone 13 mini. Его выступ станет больше на 0,99 мм, чем у 12 mini, а также он будет длиннее на 3,06 мм в ширину, а высота его уменьшится на 0,14 мм. В целом корпус iPhone 13 mini будет на 0,26 мм толще.
Ожидается, что модуль камеры iPhone 13 Pro будет на 3,41 мм выше и на 4,81 мм шире, чем у 12 Pro. Площадка с объективами также получат отверстие под датчик LiDAR. Также упоминается, что выступ системы основной камеры увеличится на 3,65 мм по сравнению с 2,79 мм у iPhone 12 Pro. Большая часть новой информации совпадает с предыдущей утечкой рендеров, но там не было конкретных размеров.
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Судя по изображениям, Apple сохранит квадратную форму модуля камеры iPhone 13 mini, Pro и Pro Max. У iPhone 13 Pro Max выступ площадки с объективами увеличиться на 0,87 мм больше в сравнении с 12 Pro Max. В результате общая толщина корпуса также увеличится на 0,25 мм. Что касается основных габаритов, модуль станет на 3,38 мм выше и на 4,77 мм шире.
Если верить утечке, увеличение модуля камеры не обойдет стороной iPhone 13 mini. Его выступ станет больше на 0,99 мм, чем у 12 mini, а также он будет длиннее на 3,06 мм в ширину, а высота его уменьшится на 0,14 мм. В целом корпус iPhone 13 mini будет на 0,26 мм толще.
Ожидается, что модуль камеры iPhone 13 Pro будет на 3,41 мм выше и на 4,81 мм шире, чем у 12 Pro. Площадка с объективами также получат отверстие под датчик LiDAR. Также упоминается, что выступ системы основной камеры увеличится на 3,65 мм по сравнению с 2,79 мм у iPhone 12 Pro. Большая часть новой информации совпадает с предыдущей утечкой рендеров, но там не было конкретных размеров.
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