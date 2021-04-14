Техноблог 91Mobiles опубликовал 3D-рендеры iPhone 13 Pro, которые демонстрируют знакомый дизайн с некоторыми заметными изменениями, включая уменьшенный вырез в экране и увеличенный модуль камеры.
Сообщается, что рендеры были получены от анонимных отраслевых источников. Вокруг уменьшения выемки в сети уже довольно много слухов, а вот информация по поводу увеличения модуля камеры поступает впервые.
Вероятно, такую же увеличенную систему основной камеры получит и обычный iPhone 13 Pro. Это может быть обусловлено добавлением стабилизации со смещением датчика и более крупной матрицей. Сейчас таким стабилизатором оснащается только iPhone 12 Pro Max, выступ модуля камеры которого значительно больше в сравнении с 12 Pro.
По словам источников, у iPhone 13 Pro следующие габариты: 146,7 мм x 71,5 мм x 7,6 мм. Это означает, что он будет 0,2 мм толще, чем 12 Pro, но остальные размеры останутся такими же. Сайт 91Mobiles предполагает, что увеличение толщины может быть связано с размещением более крупной батареи. Ранее это было в прогнозах аналитика Минг-Чи Куо. Напомним, 91Mobiles ранее уже публиковали точные схемы iPad Air четвертого поколения до его выпуска, а также CAD-рендеры iPad Pro 2021 года, точность которых еще предстоит подтвердить.
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