Рендер iPhone 13 Pro

Техноблог 91Mobiles опубликовал 3D-рендеры iPhone 13 Pro, которые демонстрируют знакомый дизайн с некоторыми заметными изменениями, включая уменьшенный вырез в экране и увеличенный модуль камеры.

Сообщается, что рендеры были получены от анонимных отраслевых источников. Вокруг уменьшения выемки в сети уже довольно много слухов, а вот информация по поводу увеличения модуля камеры поступает впервые.

Рендер iPhone 13 Pro

Вероятно, такую же увеличенную систему основной камеры получит и обычный iPhone 13 Pro. Это может быть обусловлено добавлением стабилизации со смещением датчика и более крупной матрицей. Сейчас таким стабилизатором оснащается только iPhone 12 Pro Max, выступ модуля камеры которого значительно больше в сравнении с 12 Pro.

Рендер iPhone 13 Pro

По словам источников, у iPhone 13 Pro следующие габариты: 146,7 мм x 71,5 мм x 7,6 мм. Это означает, что он будет 0,2 мм толще, чем 12 Pro, но остальные размеры останутся такими же. Сайт 91Mobiles предполагает, что увеличение толщины может быть связано с размещением более крупной батареи. Ранее это было в прогнозах аналитика Минг-Чи Куо. Напомним, 91Mobiles ранее уже публиковали точные схемы iPad Air четвертого поколения до его выпуска, а также CAD-рендеры iPad Pro 2021 года, точность которых еще предстоит подтвердить.


iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Источник:

Macrumors Macrumors

Ссылки по теме:

Осторожнее с покупкой: в продаже появился клон Apple AirPods Max за $10 Осторожнее с покупкой: в продаже появился клон Apple AirPods Max за $10

Что покажет Apple 20 апреля? И на что намекает пригласительная открытка? Что покажет Apple 20 апреля? И на что намекает пригласительная открытка?

Вышли восьмые бета-версии iOS 14.5, iPadOS 14.5 и macOS 11.3 Вышли восьмые бета-версии iOS 14.5, iPadOS 14.5 и macOS 11.3