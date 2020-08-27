





Sony готовится к запуску PlayStation 5 в конце этого года. Производитель уже раскрыл некоторые ключевые характеристики. Теперь в сеть просочились спецификации беспроводного подключения грядущей PS5.Сообщается, что консоль следующего поколения японской компании получит Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1.Поддержка Wi-Fi 6, безусловно, является важным обновлением, учитывая, что PS4 поддерживает Wi-Fi 4, а PS4 Pro — Wi-Fi 5. Шестое поколение беспроводного стандарта обеспечивает пропускную способность 9,6 Гбит/с по нескольким каналам, что примерно в 32 раза быстрее, чем у Wi-Fi 4 на PlayStation 4.Несмотря на то, что Bluetooth 5.2 является актуальной версией, Sony решила остановиться на Bluetooth 5.1. Однако, это также важно улучшение по сравнению с Bluetooth 2.1 в PS4 и Bluetooth 4.0 в PS4 Pro.Sony уже подтвердила, что PlayStation 5 оснащена аппаратным обеспечением AMD с процессором Zen 2 с графикой Navi, а также сверхбыстрым твердотельным накопителем PCIe 4.0 и новой архитектурой передачи данных. Новый контроллер DualSense получит тактильную обратную связь, встроенный микрофон и более эргономичный дизайн.Хотя Sony еще не назначила официальную дату запуска, слухи и утечки указывают, что PS5 может поступить в продажу с 20 ноября. Ожидается, что цифровая версия будет стоить около 399 долларов, а за версию с дисководом придется выложить около 499 долларов.