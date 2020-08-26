Sony запустила новую распродажу в своём цифровом магазине PS Store. Промо-страница пока еще не появилась, но с предложениями можно ознакомиться на сайте psprices. Судя по всему, новая акция посвящена инди-хитам и AA-играм. Нашли несколько интересных предложений.
MediEvil за 999 вместо 1 999
Ruiner за 299 р. вместо 1 199
GRIS за 479 р. вместо 1 199
John Wick Hex за 839 р. вместо 1 199
Trine Trilogy за 549 р. вместо 2 199
Акция продлится до 9 сентября. Также напомним, что до 1 сентября можно приобрести годовую подписку PlayStation Plus за 2 474 рубля при условии, что на момент приобретения вы не являетесь активным подписчиком.
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