MediEvil
Sony запустила новую распродажу в своём цифровом магазине PS Store. Промо-страница пока еще не появилась, но с предложениями можно ознакомиться на сайте psprices. Судя по всему, новая акция посвящена инди-хитам и AA-играм. Нашли несколько интересных предложений.

MediEvil за 999 вместо 1 999



Ruiner за 299 р. вместо 1 199



GRIS за 479 р. вместо 1 199



John Wick Hex за 839 р. вместо 1 199



Trine Trilogy за 549 р. вместо 2 199



Акция продлится до 9 сентября. Также напомним, что до 1 сентября можно приобрести годовую подписку PlayStation Plus за 2 474 рубля при условии, что на момент приобретения вы не являетесь активным подписчиком.


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