Sony только что запустила акцию со скидкой 25% на годовую подписку PlayStation Plus. Сэкономить смогут пользователи, у которых отсутствует действующая подписка на сервис.Подписку PlayStation Plus на 12 месяцев можно приобрести за 2 474 рубля. Для этого надо перейти по, добавить товар в корзину и оплатить покупку. Акция продлится до 1 сентября.PlayStation Plus открывает доступ к многопользовательским режимам, а еще подписчики получают от двух игр бесплатно каждый месяц. Помимо этого, для владельцев PS+ предусматриваются специальные цены в цифровом магазине PS Store, а это означает, что во иногда в период распродаж можно воспользоваться двойной скидкой.