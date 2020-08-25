PS Plus
Sony только что запустила акцию со скидкой 25% на годовую подписку PlayStation Plus. Сэкономить смогут пользователи, у которых отсутствует действующая подписка на сервис.

Подписку PlayStation Plus на 12 месяцев можно приобрести за 2 474 рубля. Для этого надо перейти по ссылке, добавить товар в корзину и оплатить покупку. Акция продлится до 1 сентября.

PlayStation Plus открывает доступ к многопользовательским режимам, а еще подписчики получают от двух игр бесплатно каждый месяц. Помимо этого, для владельцев PS+ предусматриваются специальные цены в цифровом магазине PS Store, а это означает, что во иногда в период распродаж можно воспользоваться двойной скидкой.


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