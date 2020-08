As of today, Fall Guys is the most downloaded PS Plus game of all time on a global basis. Congrats to @Mediatonic! pic.twitter.com/eYwtYMr3Nw — PlayStation (@PlayStation) August 26, 2020







Игра от студии Mediatonic стала самой популярным тайтлом среди всех остальных когда-либо раздаваемых в PlayStation Plus. Об этом Sony сообщила в своем твиттере, поздравив разработчиков. К сожалению, компания не уточнила количество скачиваний Fall Guys.Напомним, Sony объявляла рейтинг самых скачиваемых проектов в честь десятилетия сервиса PS Plus. В топ-5 вошли: Call of Duty 4: Modern Warfare Remastered, Sonic Forces, ремейк Shadow of the Colossus, Call of Duty: Black Ops III и Destiny 2.Fall Guys вышла 4 августа и в тот же день попала в подборку бесплатных игры для подписчиков PS Plus. Релиз игры состоялся на PS4 и ПК. В Steam проект разошелся тиражом в два миллиона копий за первую неделю продаж.