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Появление датчика, позволяющего следить за температурой тела, ждали еще в Apple Watch Series 7. Ожидания не оправдались, и надежды плавно перешли на 2022 год. Журналист Марк Гурман из Bloomberg рекомендует не ждать этих нововведений.

По его словам, возможность измерения температуры рассматривалась и даже была отмечена в планах на  2022 год. В последнее время разговоры об этом поутихли. Датчик давления появится через 2-3 года, а следить за сахаром в крови можно будет только со второй половины десятилетия.

Ходят слухи, что Apple работает над методом неинвазивного мониторинга глюкозы для диабетиков. С помощью оптических сенсоров, не прибегая к уколам, следить за здоровьем станет проще и комфортнее. Появится ли подобная возможность в смарт-часах Apple, покажет только время.


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