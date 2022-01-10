Появление датчика, позволяющего следить за температурой тела, ждали еще в Apple Watch Series 7. Ожидания не оправдались, и надежды плавно перешли на 2022 год. Журналист Марк Гурман из Bloomberg рекомендует не ждать этих нововведений.По его словам, возможность измерения температуры рассматривалась и даже была отмечена в планах на 2022 год. В последнее время разговоры об этом поутихли. Датчик давления появится через 2-3 года, а следить за сахаром в крови можно будет только со второй половины десятилетия.Ходят слухи, что Apple работает над методом неинвазивного мониторинга глюкозы для диабетиков. С помощью оптических сенсоров, не прибегая к уколам, следить за здоровьем станет проще и комфортнее. Появится ли подобная возможность в смарт-часах Apple, покажет только время.