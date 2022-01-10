В минувшем году, Apple реализовала новую функцию для сервиса ICloud — Privat Relay. Суть ее заключается в возможности шифрования трафика для браузера Safari. Своеобразный VPN находится на стадии бета-тестирования и доступен только на IOS 15.2, но уже вызвал негативные настроения среди европейских операторов связи.Главная задача Private Relay обеспечить полную конфиденциальность в сети. По заверениям Apple, никто не будет знать когда и какой сайт вы посещали, в том числе и сама корпорация. Такая забота о безопасности вызвала ряд вопросов со стороны мобильных операторов Европы. Telefonica, Vodafone и T-Mobile, подписали открытое письмо, в котором призывают запретить внедрение функции. По их мнению это негативно скажется на способности управления телекоммуникационными сетями.Если говорить простым языком, Private Relay позволит обходить ограничения тарифных планов и получать доступ к контенту без дополнительной платы. Например, просмотр изображений без сжатия или выбор качества видео.Забавно то, что все вышеописанное можно сделать при помощи любых доступных VPN сервисов, которые широко распространены и используются повсеместно. Разница только в том, что на устройствах Applе функция будет доступна «из коробки» и не требует дополнительных усилий для эксплуатации. Ряд стран уже имеет ограничение к доступу Private Relay, Россия входит в их число.