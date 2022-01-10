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Впервые Spotify поделился своими планами по важному обновлению в феврале прошлого года. По обещаниям музыкального сервиса, функция HI-FI будет выпущена к концу 2021 года. Новый год наступил, а чуда не произошло.

Компания отметила, что понимает всей важности доступа к музыке высокого разрешения для пользователей Premium аккаунтов, но на данный момент точных сроков реализации предоставить не может. Сообщение вызвало волну негодования среди пользователей. На веб-сайте сервиса участники продолжают высказывать свое недовольство по поводу ситуации, и обвиняют компанию в неспособности держать свое обещание.

И это не удивительно, ведь пока Spotify умалчивали о подробностях появления обновления, слушатели Apple Music уже могли наслаждаться звучанием высокого формата. При этом предоставляется доступ совершенно бесплатно, в то время как Spotify анонсировал свои услуги за дополнительную плату. 

Несмотря на то, что самый популярный музыкальный сервис откликнулся на вопросы аудитории, ясности в ситуацию это не внесло. Появление HI-FI контента остается под вопросом, что безусловно не добавляет плюсиков в карму Spotify.


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Источник:

9to5mac 9to5mac

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