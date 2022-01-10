В период с марта по апрель 2022 года, пройдет первая презентация компании Apple. Среди анонсов нам покажут свеженький IPhone SE и еще несколько продуктов с яблочком на логотипе.



О датах мероприятия заявил Марк Гурман из Bloomberg. На протяжении последних лет форматы проведения менялись — вспоминает журналист. В 2020 году из-за нарастающей пандемии, было принято решение отменить презентацию. Тем не менее 18 марта на сайте появились несколько пресс-релизов включая Mac Book Air, IPad Pro и трекер Air Tag, a 15 апреля — IPhone SE нового поколения.



В прошлом году показ состоялся в режиме онлайн трансляции. На нем были представлены обновленные модели IPad Pro, IMac с диагональю 24 дюйма и процессором М1 и другие продукты включая новые цветовые варианты для IPhone 12 и IPhone 12 mini.



Гурман почти уверен, что в этом году ситуация повторится и «купертиновцы» проведут презентацию в виртуальном режиме, так как крупнейшая выставка видеоигр E3 уже отказалась собирать залы. Помимо IPhone SE с поддержкой 5G, нам могут представить 27-дюймовые модели, IMac и IMac Mini снабженные процессорами M1 Max и M1 Pro. Наконец-то развеются слухи, появится ли в Apple Watch Series 8 температурный датчик или Apple прибережет его для будущих моделей.





