По данным китайского сайта MyDrivers, успех компании Huawei натолкнул мошенников на идею подделывать её продукцию. Недавно в провинции Цзянси были задержаны несколько таких изобретательных дельцов, и теперь им грозит штраф и тюремное заключение.
Мошенники упаковывали в брендирование Huawei дешёвую и некачественную продукцию и реализовывали её на различных сайтах с завышенной в несколько раз ценой. Например, они закупали некое подобие смартфонов всего по 40 юаней за штуку (около 6 долларов или 470 рублей), перепрошивали их и продавали по 170-270 юаней (от 2 до 3 тысяч рублей). Покупателей завлекали разными способами, в том числе рассказами о крупных сезонных распродажах, а в итоге люди получали проблемные аппараты, которые либо сразу разваливались в руках, либо выходили из строя через пару дней.
Полиция следила за этой бандой с августа и недавно задержала всех её участников. Также был арестован счёт, с которого производились расчёты с поставщиками и покупателями, на нём было около 2 миллионов юаней (примерно 300 тысяч долларов или 23,4 миллиона рублей). Кроме того, правоохранители обнаружили склад, где хранились различные поддельные гаджеты, не только смартфоны, но также ноутбуки, полиграфия и оборудование, с помощью которого производилась перепрошивка.
Внешне поддельные смартфоны выглядели почти в точности так же, как продукция Huawei, и даже если включить устройство, запускалась оболочка, напоминающая EMUI. Неопытный пользователь мог принять такой смартфон за оригинал и не догадаться, что ему продали фейк. Не исключено, что это не единственная банда, занимавшаяся сбытом поддельной продукции Huawei. Кроме того, некачественные смартфоны могут продаваться под видом устройств других брендов, например Honor и Xiaomi.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru