От дронов и камер к велосипедам: представлен электробайк DJI Amflow PL

Фархад
DJI

Популярный китайский производитель квадрокоптеров и стабилизаторов для камер DJI вышел на рынок электровелосипедов. Компания анонсировала горный байк Amflow PL и систему привода Avinox.

Горный велосипед DJI Amflow PL сделан из углеродного волокна. Он оснащён двигателем Avinox с приводом в середине и аккумулятором с быстрой зарядкой. Девайс может похвастаться впечатляющим максимальным крутящим моментом в 120 Нм и мощностью 1000 Вт, которая позволяет преодолевать даже самые крутые подъёмы.

DJI

Также DJI заявляет, что в «тихом режиме» двигатель выдаёт мощность 250 Вт, а в пике достигает 850 Вт. Съёмный аккумулятор емкостью 800 Втч заряжается с 0 до 75% всего за 1,5 часа при использовании зарядного устройства Amflow GaN 2А/508W. Весит DJI Amflow PL всего 19,2 кг, при этом вес рамы — 2,27 кг, а системы привода Avinox — 2,52 кг.

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Среди прочих особенностей девайса — 2-дюймовый сенсорный OLED-дисплей, приложение Avinox для беспроводного доступа к велосипеду и получения данных о поездках, и USB-порт для зарядки телефона или велокомпьютера. Кстати, к раме подходят 27,5- и 29-дюймовые задние колеса.

DJI

Ожидается, что Amflow PL поступит в продажу к концу года по цене от $7500 до $12 850.
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Источник:
The Verge
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Комментарии

Dmitriy
+1016
Dmitriy
Так он и останется, если. будет слишком умный как и их дроны — шансы словить региональную блокировку и подобное — такое сеье. счастье.
Сегодня в 16:10
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