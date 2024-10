От таких Casio G-SHOCK вы точно будете в шоке

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

В честь своего 50-летия бренд Hello Kitty объединился с культовым японским производителем часов Casio для выпуска специальной версии G-SHOCK DW-5600KT24-1JR.Casio и Hello Kitty уже несколько раз сотрудничали в прошлом, создавая часы и другие продукты ограниченной серии. В этих коллаборациях часто используются дизайны, цвета и узоры Hello Kitty.Новинка Casio G-SHOCK x Hello Kitty DW-5600KT24-1JR представляет собой классические DW-5600, но с элементами Hello Kitty, включая светящийся бант и специальную крышку на задней панели.Само собой, часы предлагают водонепроницаемость до 20 АТМ и ударопрочный корпус. Также они оснащены секундомером с точностью измерения 1/100 секунды, электролюминесцентной подсветкой, 24-часовым таймером, автоматическим календарём и будильником.Часы Casio G-SHOCK x Hello Kitty DW-5600KT24-1JR пока доступны в Японии по цене 18 700 иен (~12 тысяч рублей). Глобальный релиз ожидается в ближайшее время.