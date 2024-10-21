От таких Casio G-SHOCK вы точно будете в шоке

Фархад
G-SHOCK

В честь своего 50-летия бренд Hello Kitty объединился с культовым японским производителем часов Casio для выпуска специальной версии G-SHOCK DW-5600KT24-1JR.

Casio и Hello Kitty уже несколько раз сотрудничали в прошлом, создавая часы и другие продукты ограниченной серии. В этих коллаборациях часто используются дизайны, цвета и узоры Hello Kitty.

Новинка Casio G-SHOCK x Hello Kitty DW-5600KT24-1JR представляет собой классические DW-5600, но с элементами Hello Kitty, включая светящийся бант и специальную крышку на задней панели.

G-SHOCK

Само собой, часы предлагают водонепроницаемость до 20 АТМ и ударопрочный корпус. Также они оснащены секундомером с точностью измерения 1/100 секунды, электролюминесцентной подсветкой, 24-часовым таймером, автоматическим календарём и будильником.

Часы Casio G-SHOCK x Hello Kitty DW-5600KT24-1JR пока доступны в Японии по цене 18 700 иен (~12 тысяч рублей). Глобальный релиз ожидается в ближайшее время.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.
0
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
GizmoChina
Cсылки по теме:
Casio устала от часов и выпустила милого фурри-робота для «обнимашек»
Casio выпустила необычные ретро-часы. Вы не сможете их носить, но вам будет чем похвастаться
Представлены часы Casio Pro Trek PRG-340SC со встроенным компасом, высотомером и термометром

Рекомендации

Рекомендации

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Читайте также