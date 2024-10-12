Casio устала от часов и выпустила милого фурри-робота для «обнимашек»

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Легендарный японский производитель часов Casio решил отойти от своей привычной продукции и выпустить роботизированного питомца по имени Moflin, который выглядит как нечто среднее между хомяком и трибблами из «Звездного пути».В отличие от робособак, которые могут самостоятельно передвигаться, Moflin придётся буквально носить на руках. Зато он не отдаёт холодным металлом, а, наоборот — это очень пушистая и мягкая вещица. Casio заявляет, что со временем Moflin даже попытается создать симулированную связь с владельцем, выражая её через уникальные звуки и движения.Заряжается робопитомец прямо в своей лежанке, пока «спит». Бодрствует этот девайс около 5 часов. Управлять громкостью и некоторыми другими аспектами можно в фирменном приложении, а вот чистка или полная замена меха производятся только в фирменных сервисах Casio на платной основе.Casio Moflin поступит в продажу в Японии с 7 ноября по цене 59 400 иен (~38 тысяч рублей). Подписка Club Moflin обойдётся ещё в 6600 иен (~4500 рублей) в год. Она предоставляет скидку на ремонт, чистку и полную замену меха.