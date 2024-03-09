Представлены часы Casio Pro Trek PRG-340SC со встроенным компасом, высотомером и термометром

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Легендарный японский бренд Casio расширил линейку часов Pro Trek двумя новыми моделями — PRG-340SC-2 и PRG-340SC-5.Новые часы выпускаются в темно-синем и бежевом цветах. Они могут похвастаться наличием цифрового компаса, барометра, высотомера и термометра. Кроме того, часы получили специальный двухслойный LCD-дисплеем, который одновременно отображает несколько ключевых показателей и другую информацию.Изюминкой Casio Pro Trek PRG-340SC стала их экологичность — ремешки часов изготовлены из переработанных кусочков эпоксидной смолы, оставшихся от производства других устройств Casio, а в других деталях часов используются смолы на биологической основе, которые более безопасны для окружающей среды. Такой подход не только сокращает количество отходов, но и придает каждой паре часов уникальный вид благодаря яркому пятнистому дизайну.Обе модели работают на солнечной энергии и могут выдерживать погружения на глубину до 100 м. Кроме того, часы спокойно выдерживают низкие температуры до -10°C.Обе новинки поступят в продажу в некоторых странах с 1 апреля по цене $250.