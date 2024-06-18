Отечественные ноутбуки INFERIT поступили в продажу. Что по ценам?

Собрано в России из зарубежных компонентов.
О старте продаж сообщила компания «Инферит». Одноименные лептопы поступили в розницу сразу в четырех вариантах: Enox, Compact, Eclipse и Silver. Модели получили 14-дюймовые экраны с IPS-матрицей, чипы Intel Core i5 или i7, до 32 ГБ оперативной и до 512 ГБ на SSD-накопителе, а также сканер отпечатков спрятанный в тачпад.
Цены:
- INFERIT Enox — от 69 000 рублей;
- INFERIT Compact — от 71 000 рублей;
- INFERIT Silver — от 79 000 рублей;
- INFERIT Eclipse — от 71 000 до 87 000 рублей.
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