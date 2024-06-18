Отечественные ноутбуки INFERIT поступили в продажу. Что по ценам?

Артем
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Собрано в России из зарубежных компонентов.

О старте продаж сообщила компания «Инферит». Одноименные лептопы поступили в розницу сразу в четырех вариантах: Enox, Compact, Eclipse и Silver. Модели получили 14-дюймовые экраны с IPS-матрицей, чипы Intel Core i5 или i7, до 32 ГБ оперативной и до 512 ГБ на SSD-накопителе, а также сканер отпечатков спрятанный в тачпад. 
Важным плюсом стала возможность модернизации начинки — можно увеличить объем «оперативки». При покупке можно выбрать наиболее удобную операционную систему: Windows или Linux. Из прочих отличий можно отметить яркий дизайн линейки Inferit Compact и сенсорный дисплей в модели INFERIT Eclipse.

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Цены:

  • INFERIT Enox — от 69 000 рублей;
  • INFERIT Compact — от 71 000 рублей;
  • INFERIT Silver — от 79 000 рублей;
  • INFERIT Eclipse — от 71 000 до 87 000 рублей.

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Источник:
Инферит
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Комментарии

YABLOKOFON
+201
YABLOKOFON
Если заявление о том что они только собраны в России от них и они это не скрывают и эта инфа открыта то ок, а не как обычно «анaлoгoвнeты» и прочие “уникальные” разработки с шильдиком сделано в России за конский прайс, к слову о прайсе хз в статье нет характеристик и примеров цен других буков с такими же характеристиками самому подбирать влом
20 минут назад
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